La “forma tragica” e lo sguardo ancora intriso di terrore di Anna Larina

Ce l’ho qui sulla scrivania da qualche settimana questo sugosissimo libro di Franco Moretti , Bandiera nera , da poco pubblicato da Einaudi. Franco è il fratello maggiore di Nanni, ed era uno dei pochissimi amici romani su cui contavo quando nel gennaio 1970 il treno partito da Catania mi sbarcò trentenne a Roma, non che avessi un soldo in tasca e la benché minima prospettiva di lavoro. C’era ad attendermi solo quel gruzzoletto di amici, Franco, i due fratelli Flores, i personaggi alla cui identità si sarebbe ispirato Nanni Moretti nel delineare il quadro umano dei suoi primissimi film, dove sarei stato uno degli attori.

A una domanda del pubblico ministero se lui abbia tramato con i tedeschi l’imputato Bucharin, quello che era stato una stella del gruppo dirigente bolscevico, risponde così: “Indubbiamente […] La logica della nostra lotta ci ha condotto passo dopo passo nel più ributtante pantano. Ed è stato provato una volta di più che l’abbandono delle posizioni bolsceviche comporta l’alleanza con i banditi della controrivoluzione politica. I banditi controrivoluzionari sono stati ora distrutti, noi siamo stati distrutti”. Com’erano riusciti quei criminali a far imparare a memoria queste parole a un uomo della levatura di Bucharin? Con tutta probabilità minacciando di uccidere la sua giovane e amatissima moglie, Anna Larina (Bucharin l’aveva sposata nel 1934), che i compari di Stalin tenevano rinchiusa in una cella dove aveva piedi e caviglie costantemente immersi nell’acqua. Quarant’anni fa la vedova Bucharin venne invitata a Roma da dei comunisti per bene. Mi sentivo morire mentre mi avvicinai a lei per stringerle la mano. Né dimenticherò mai il suo sguardo, ancora intriso di terrore.