Nel Psi, Fabrizio ha fatto tutta la sua carriera politica (più volte parlamentare), tanto che in un colpo solo ha scritto un libro corposo e accuratissimo dov’è raccontata tanto la sua lunga militanza nel Psi quanto la storia del Psi a partire dal secondo Dopoguerra. Non lasciatevelo sfuggire questo L’odissea socialista - Nenni, Lombardi, Craxi. 2 giugno 1946 - 19 gennaio 2000 (Rubettino, 2026). E’ un libro inteso a farvi capire perché in Italia la bandiera più vistosa della sinistra è stata impugnata così a lungo dal Pci, laddove i socialisti italiani hanno giocato altrettanto a lungo un ruolo subalterno. E dire che alle primissime elezioni del Dopoguerra, in fatto di voti, il Partito socialista aveva racimolato qualcosa in più del Pci. Solo che il Psi era indebolito dal fatto che nella sua stessa gente era prevalente l’ammirazione per il presunto socialismo reale dell’Urss e dunque la sudditanza per gli “italocomunisti” che facevano proprio quell’impianto culturale e politico. A cominciare da due figure chiave del Psi dell’immediato Dopoguerra, ossia il Pietro Nenni degli anni Quaranta (un grande oratore politico) e Rodolfo Morandi. Per entrambi era inimmaginabile che il Pci non fosse parte essenziale del blocco di sinistra, così com’era inimmaginabile che a sinistra non fosse decantato il comunismo sovietico. Tutto questo Cicchitto lo racconta fin nei dettagli di ciascun articolo o di ciascuna orazione politica tra i Cinquanta e parte dei Sessanta. Col risultato che la Dc in quegli anni raccolse un notevole bottino elettorale e guidò tutti i governi di allora. Per fortuna nostra, se pensiamo a quello che stava accadendo nei paesi cosiddetti a “democrazia popolare”, quelli in cui i marxisti-leninisti avevano vinto con le buone o con le cattive: in Polonia come in Cecoslovacchia, in Romania come a Berlino.