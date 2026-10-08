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Ma cos’è questa crisi immobiliare?
Ma cosa vogliono questi giovani? La verità è che il paesello gli fa schifo e vogliono tutti trasferirsi a Milano o a Roma. E glielo deve pagare il contribuente il trasloco?
8 OTT 26
Foto di Onnos A. su Unsplash
Ma cos’è questa crisi immobiliare? Ma cosa vogliono questi giovani? La verità è che il paesello gli fa schifo e vogliono tutti trasferirsi a Milano o a Roma. E glielo deve pagare il contribuente il trasloco? Perché non studiano a Teramo? E’ la città universitaria più economica che ci sia, una stanza costa anche solo 200 euri al mese, un terzo che a Milano. E per gli studenti del Nord ci sono Vercelli e Udine, per quelli del Centro Ancona, Camerino, Macerata, Urbino, Viterbo, per quelli del Sud Chieti, Campobasso, Benevento, Lecce, Potenza… Tutte città o cittadine dove si vive benissimo, se non si hanno velleità metropolitane e non si vuole mandare i genitori sul lastrico. Cosa li finanziamo a fare gli atenei di provincia? Per riempirsi di ragnatele?
I prezzi delle case, così come i prezzi di qualunque cosa, sono determinati da domanda e offerta. Se tutti i giovani d’Italia domandano una casa a Milano, la peggiore delle topaie con vista sulla Tangenziale Ovest sarà offerta a un milione. Pensare che un governo possa modificare questa legge economica equivale a pensare che un governo possa modificare la legge di gravità. E se pensi che un governo possa modificare la legge di gravità non devi andare all’università, devi tornare alle elementari.
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Vive tra Parma e Trani. Scrive sui giornali e pubblica libri: l'ultimo è "La ragazza immortale" (La nave di Teseo).