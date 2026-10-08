Ma cos’è questa crisi immobiliare?

I prezzi delle case, così come i prezzi di qualunque cosa, sono determinati da domanda e offerta. Se tutti i giovani d’Italia domandano una casa a Milano, la peggiore delle topaie con vista sulla Tangenziale Ovest sarà offerta a un milione. Pensare che un governo possa modificare questa legge economica equivale a pensare che un governo possa modificare la legge di gravità. E se pensi che un governo possa modificare la legge di gravità non devi andare all’università, devi tornare alle elementari.