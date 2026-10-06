Se c’è stata un’intellettuale antagonista, questa è stata Ida Magli

Se c’è stata in Italia un’intellettuale antagonista, questa è stata Ida Magli, a cui nessuno dedica premi letterari. E si capisce: al contrario della Murgia, la Magli non era femminista né immigrazionista né tantomeno omosessualista. Solo un esempio: “L’emersione a livello di valore assoluto dell’omosessualità maschile caratterizza oggi la società occidentale segnalandone la libido moriendi”. Altro che famiglia queer! Se c’è un’autrice che ha lasciato un vuoto è Ida Magli, la cui lucidità, il cui anticonformismo non hanno eredi. Mentre Michela Murgia ha lasciato vedovi e orfane a legioni.