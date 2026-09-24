Le prigioni di Mario Adinolfi

Marione, già agli arresti domiciliari per reati non giornalistici, è stato rinchiuso a Regina Coeli per avere usato i social, che sono le edicole del nostro tempo. Proprio ora che la sua inchiesta sulla mafia bengalese è diventata di particolare attualità. Prego che sfrutti la spiacevole occasione e scriva un libro tipo “Le mie prigioni” (a proposito, anche Silvio Pellico era un giornalista) e che venda tantissimo.