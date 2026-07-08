Cronacail caso
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Mario Adinolfi ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale
Il leader del Popolo della Famiglia arrestato dalla Guardia di finanza su richiesta della procura di Roma. L'inchiesta riguarda la cosiddetta "scommessa collettiva", un circuito attraverso il quale sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive
8 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 06:42
ANSA
Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura di Roma per truffa ed evasione fiscale. La misura cautelare è stata eseguita questa mattina dalla Guardia di finanza.
Al centro delle indagini c'è la cosiddetta "scommessa collettiva", un circuito attraverso il quale sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Secondo gli investigatori, per diversi partecipanti le somme investite non sarebbero poi state restituite.
Secondo quanto ricostruito da Repubblica e riportato dalle agenzie di stampa, il presunto sistema avrebbe provocato danni vicini ai 5 milioni di euro. Ad Adinolfi viene inoltre contestata una presunta evasione fiscale pari a circa 400 mila euro.
L'inchiesta, finita negli anni scorsi anche al centro di un servizio della trasmissione Le Iene, ha portato la procura di Roma a chiedere la misura cautelare dei domiciliari, eseguita questa mattina dalla Guardia di finanza.