Il mio regno per una murena fritta

“Murena fritta, grazie”. Prego che si avveri il mio piccolo sogno di ordinare e mangiare la murena, difficile da realizzare perché il feroce pesce anguilliforme caro ad Apicio viene abitualmente fritto nei ristoranti dell’isola di Ponza e io mi trovo in terraferma, e così come non prendo aerei non prendo traghetti e inoltre non sono Gesù Cristo, non cammino sulle acque.