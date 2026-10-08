La tranquillità dei Nobel

Ieri ho letto qualche articolo sull’astrofisico belga,grazie al suo programma antartico di ricerca sui neutrini. Si capiva, e ancora meglio dalle testimonianze allegre del suo amico Guido Tonelli e di Lucia Votano per Radio 3 Scienza, che Halzen dev’essere una persona molto simpatica e spiritosa. Come succede ai fisici, più spesso, per esempio, che ai letterati, o ai premiati per la pace. Poi ho provato a leggere qualcos’altro, per farmi un’idea, sia pur la più vaga, della questione. Sul Domani c’erano due pezzi, uno di Piero Martin, di cui sono lettore abituale, fin dove posso, l’altro di Emilia Margoni, la quale avvertiva che, impercettibili come sono, “circa 60 miliardi di neutrini provenienti dal sole, al secondo, attraversano ogni centimetro quadrato della terra”. Notizia che mi ha finalmente tirato su il morale rispetto alla situazione cosiddetta geopolitica del pianeta.