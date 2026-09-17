Disertore a chi? Ucraini in armi, soldati russi e un ricordo di Boris Vian

Fu la versione di Peter, Paul and Mary, nel 1966 (e poi di Joan Baez) a farne un leitmotiv della ribellione alla guerra americana al Vietnam. Chapeye (che è nato dopo, ha oggi 44 anni) cita con ammirazione i disertori americani, e però subito dopo si ricorda della differenza: “Noi ucraini oggi non siamo gli americani, noi siamo i vietnamiti!”. La differenza che fa del “Disertore” la canzone da cantare, da cantarsi, chi ne abbia cuore, nella Russia di Putin. Disertori in Ucraina ce ne sono tanti, sempre più numerosi al quinto anno di guerra, ma sono pochissimi fra loro quelli che siano contrari alla difesa del paese, o persuasi che sia un affare fra potenti – “so’ cuggini e fra parenti…” – da lasciar regolare a loro. Virginia Libero, all’indomani del suo proclama, ha voluto reagire all’entusiasmo dei fautori quinquennali della resa dell’Ucraina: “Kyiv non c’entra nulla con quello che ho detto dal palco. Sappiamo da che parte stare, dalla parte dell’Ucraina. E condanno Putin”. Penso naturalmente che sia sincera. Ho letto la sua sommaria biografia, ha 28 anni, è ricca di esperienze volontarie, di studi, di competizioni politiche, lusinghiera. Ma appunto: a Reggio Emilia, dal palco della Festa nazionale dell’Unità, dove avevano parlato Conte per la diserzione dalla parte sbagliata e Schlein per una mezz’acqua, come aveva potuto figurarsi che il suo appello non venisse riferito prima di tutto all’Ucraina? Ha spiegato che sta dalla parte dell’Ucraina e condanna Putin. E della resistenza in armi? Anche il bravo Papa Francesco ogni tanto doveva correggersi sull’Ucraina, e una volta, ancora al primo anno dell’invasione, disse: “Penso poi a voi, giovani ucraini, che per difendere coraggiosamente la patria avete dovuto mettere mano alle armi anziché ai sogni che avevate coltivato per il futuro”.