Gli emolumenti del titolare del Dap sono una ragione in più per chiedere l'abolizione dell’ergastolo

Stanco come sono di ripronunciare frasi fatte e parole strafatte - inferno, vergogna, scandalo, inumano, materassi, refusi di materassi, suicidi, autolesionismi, ferri battuti, affollamento, sovraffollamento, sovrasovraffollamento... - dedico il mio spazio di oggi a una notizia anch’essa scontata, ma che merita un’attenzione sempre rinnovata. La copio, per sgombrare il campo da qualunque sospetto di parzialità, da una pagina della Polizia penitenziaria. Riguarda gli emolumenti del titolare del Dap, il dipartimento della Amministrazione penitenziaria, che è anche capo della Polizia penitenziaria, nella maggioranza dei casi senza averne alcuna competenza. Costui, chiunque fosse, prima che venisse fissato un tetto alle retribuzioni dei pubblici dipendenti - corrispondente allo stipendio del Primo presidente di Cassazione - guadagnava fino a 500 mila euro all’anno. Ora lo stipendio tocca i 320 mila euro all’anno. Ma il punto non è qui: chi occupa quel posto e riceve quello stipendio, lo manterrà per tutta la vita. Poiché “la durata media dell’incarico non supera i due anni - dal 1991 ad oggi abbiamo avuto 12 capi dipartimento più tre reggenti - sono stati tutti beneficiari vita natural durante dell’indennità speciale”.