Il padre della definizione Ihra e le frasi contro Israele di chi l'ha intervistato

Cosa penserebbe Stern se qualcuno, che magari non conosce la fonte di queste malignità, sostenesse che “Israele è mosso dall’odio depravato per tutta l’umanità”? Un altro motivo del tardo paganesimo, che l’antigiudaismo cristiano invelenirà con qualche tocco originale, dice che gli ebrei, empi e sacrileghi, odiano le altre religioni e quando possono ne distruggono i templi. Ora, immaginiamo di leggere che “se Israele intende fare scoppiare una guerra pesante con l’Iran, talmente sadici e perversi sono che la faranno durante i giorni di Natale”, per oltraggiare i cristiani e pure i musulmani, per i quali è “giorno benedetto”; o ancora, che gli israeliani – falsi e simulatori, come l’ebreo di uno stereotipo antico almeno quanto la patristica – “sanno perfettamente di essere impostori in una terra che non è la loro”, e perciò, “dopo aver sterminato tutti i palestinesi” procederanno con “tutti quelli che nominano la Palestina”, per paura che svelino il loro inganno. Ebbene, sono tutte citazioni letterali della direttrice di Kritica. Chissà se, conoscendole, Stern avrebbe accettato di farsi intervistare dall’autrice di frasi che lui, non io, considera antisemite.