L'antisemitismo e il rischio della norma "a una dimensione"

“Vera fede che scaturisce dai recessi del cuore e la fede nata dalla vergogna e dal dovere paiono uguali, ma sta attento e non confondere”. L’invito al discernimento del mistico tibetano Milarepa, vissuto poco dopo l’anno Mille, merita di essere raccolto anche negli anni Duemila. Ha ragione Liliana Segre quando dice che “ci sono temi sui quali un paese civile dovrebbe ritrovarsi unito al di là delle logiche di schieramento”. Ma bisogna stare attenti e non confondere i costumi e la mentalità di un paese con i provvedimenti dei suoi legislatori, i temi con i disegni di legge e l’unità profonda con il voto unanime in parlamento.