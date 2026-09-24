Un pallosissimo remake di "La chinoise"

Ho una mezza idea per un remake di un film di Godard del 1967, La chinoise, quello con gli studenti parigini che vivono in un appartamento pieno di simboli maoisti e soprattutto di copie del Libretto rosso. Si potrebbe intitolare El chileno, e il protagonista non sarebbe uno studente ma addirittura un rettore, che però pensa e parla come un liceale. Per il momento ho solo un’inquadratura, vista nella puntata di Otto e mezzo dell’altro ieri: mezzo primo piano di Tomaso Montanari che conciona dal salotto della sua borghesissima dimora; alle spalle una grande libreria sulla quale è messo bene in vista un posterino di Raffaella Carrà su fondo rosso con la scritta in spagnolo “Siempre voto comunista”. Lo so cosa state pensando: perché Carrà e non, più coerentemente, Rettore? È una lunga storia che comincia nel 1977 con il titolo di un rotocalco, e non c’è spazio per riassumerla neppure per sommi capi (magari lo farò nel film); ad ogni modo, la Carrà è diventata un’icona dei comunisti cileni.