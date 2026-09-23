Ecco Kill Pd – Volume II. Una grande saga di vendette e lotte per il potere

A differenza del predecessore, Conte non è stato ammaestrato direttamente dal samurai Casaleggio, ma è abbastanza scaltro da aver capito il principio alla base della mossa segreta, il Ro-do-tà. Si tratta di perlustrare attentamente la superficie di legno del Pd, seguire la linea delle fibrature fino a individuare il punto di minor resistenza, e poi percuoterlo con lo strumento più efficace: un nome che funzioni come un richiamo della foresta per gli elettori democratici. Nel 2013 il mantra fatale era Ro-do-tà, l’anno dopo Casaleggio stregò piazza San Giovanni usando le tre sillabe Ber-lin-guer. E oggi? Lo scopriremo quando Kill Pd – Volume II approderà nelle sale, ma il trailer lascia già intuire qualcosa: mentre il cielo è incendiato dalle fiamme della Opel di Ranucci (nel film c’è anche un cameo di Lavitola), vediamo Conte a bordo di una Chevrolet Silverado gialla che si fa un’ora e un quarto al volante da Volturara Appula ad Ariano Irpino, dove un samurai locale ha forgiato la nuova katana, la più micidiale di tutte: Francesca Albanese. Peccato solo che non abbia un nome di tre sillabe.