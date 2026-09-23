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Ecco Kill Pd – Volume II. Una grande saga di vendette e lotte per il potere
Mentre il cielo è incendiato dalle fiamme della Opel di Ranucci, vediamo Conte a bordo di una Chevrolet Silverado gialla che si fa un’ora e un quarto al volante da Volturara Appula ad Ariano Irpino, dove un samurai locale ha forgiato la nuova katana, la più micidiale di tutte: Francesca Albanese
23 SET 26
Foto ANSA
Sta per arrivare nelle nostre sale la seconda parte di una grande saga di arti marziali, vendette e lotte per il potere. Si chiamerà Kill Pd – Volume II. Della prima parte, le cui riprese cominciarono nel 2013, tutti ricordano solo la scena cult di Bersani massacrato in streaming, ma io consiglio di riguardare almeno un altro capitolo, “Il crudele apprendistato del samurai” (era il soprannome di Gianroberto Casaleggio). E’ quello in cui il maestro addestra il suo discepolo Grillo a tagliare in due ogni sorta di materiali con la sua katana e gli comunica in segreto la mossa più letale di tutte le arti marziali, la tecnica dell’esplosione del Pd con la scansione di tre sillabe: Ro-do-tà. L’apprendista la applica con discreto successo alle Quirinarie, ma poi succede di tutto, e al termine di una catena di faide sanguinose a prendere le redini della yakuza a cinque stelle è il boss Giuseppe Conte, reclutato dal suo protégé Fofò-san.
A differenza del predecessore, Conte non è stato ammaestrato direttamente dal samurai Casaleggio, ma è abbastanza scaltro da aver capito il principio alla base della mossa segreta, il Ro-do-tà. Si tratta di perlustrare attentamente la superficie di legno del Pd, seguire la linea delle fibrature fino a individuare il punto di minor resistenza, e poi percuoterlo con lo strumento più efficace: un nome che funzioni come un richiamo della foresta per gli elettori democratici. Nel 2013 il mantra fatale era Ro-do-tà, l’anno dopo Casaleggio stregò piazza San Giovanni usando le tre sillabe Ber-lin-guer. E oggi? Lo scopriremo quando Kill Pd – Volume II approderà nelle sale, ma il trailer lascia già intuire qualcosa: mentre il cielo è incendiato dalle fiamme della Opel di Ranucci (nel film c’è anche un cameo di Lavitola), vediamo Conte a bordo di una Chevrolet Silverado gialla che si fa un’ora e un quarto al volante da Volturara Appula ad Ariano Irpino, dove un samurai locale ha forgiato la nuova katana, la più micidiale di tutte: Francesca Albanese. Peccato solo che non abbia un nome di tre sillabe.