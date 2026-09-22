L'Intersezionale trasversale antimafia-antisionista

La Sicilia come metafora. Già, ma come metafora di cosa? Per esempio, come metafora di Gaza. Così Roberto Scarpinato alla sagra pentastellata di Nova: “Nemmeno Riina e Provenzano, nemmeno i più feroci capimafia sarebbero arrivati a questo livello di crudeltà e disumanità. I responsabili di questo genocidio in mondovisione sono stati i colletti bianchi, esponenti del potere israeliano, americano e dei governi europei loro reggicoda”. Il governo Meloni “ha fatto la sua sporca parte in prima fila” e, tra le sue colpe, “non ha mosso un dito per difendere la nostra concittadina Francesca Albanese”. Ma si può anche dire, rivoltando il cappotto, che Gaza è una metafora della Sicilia. Lo ha suggerito ad agosto la summenzionata concittadina, presentando a Catania un suo libro al fianco di Scarpinato: “Tanta gente non capisce le connessioni che faccio tra il movimento di resistenza al genocidio, il movimento antiapartheid e la cultura antimafia”: e invece mafia, colonialismo e apartheid (Albanese ha infilato nel mazzo anche il patriarcato) appartengono alla stessa “grammatica del potere”.