I giovani più istruiti sono attratti dalla demagogia? Il solito paradosso

E’ uno schema ricorrente, tutt’altro che inedito, noto da più di un secolo ai sociologi, specie a quelli dei movimenti rivoluzionari. Sotto diversi cieli e con diverse sfumature, li si è chiamati déclassés, intellettuali proletaroidi, spostati, raznočincy, membri del cognitariat, e di certo ne dimentico qualcuna. Senza pretendere di farne una legge generale, il meno che si possa dire è che è imprudente, per qualunque società, produrre in serie persone destinate a veder frustrate le proprie aspettative. Se un sistema fa promesse esorbitanti e sistematicamente non le mantiene, la conseguenza più comune non è la presa d’atto della realtà; è il prestar fede a chi fa promesse ancora più esorbitanti. Non dimentichiamo che nel 2018 il Movimento 5 stelle – vertice ineguagliato di analfabetismo, spese folli e demagogia irresponsabile – fu il partito più votato dai laureati.