Count Binface e le maschere che ci fanno vedere i loro modelli in borghese

Francamente, a me lo scenario di Clacton fa pensare piuttosto all’estetica del wrestling: combattimenti simulati e scenografici tra personaggi dai costumi improbabili. Negli ultimi tempi, a quanto leggo, furoreggia Luigi Primo, un wrestler che sale sul ring facendo roteare l’impasto della pizza. Che buffonata, vero? E invece è una cosa serissima. Quando cominciò l’ascesa di Trump, sembrava tutto così grottesco che era più che giustificato pensare a “Vota Waldo” come a un episodio profetico. Ma ormai i Waldo di tutto il mondo hanno piantato le tende e sono qui per restare. Le maschere come Count Binface hanno così recuperato la funzione classica della caricatura: sono esagerazioni che permettono di vedere con più chiarezza i lineamenti dei loro modelli in borghese. Binface, in altre parole, dice la verità su Farage. Anche noi abbiamo due figure da wrestling sudamericano, il Generale e il Subcomandante, che ci svelano rispettivamente le fattezze di Salvini e di Conte. Dovremmo chiedere a Vannacci di presentarsi ai talk-show in tuta mimetica e basco amaranto, e a Dibba di infilarsi un passamontagna in testa e una pipa in bocca. Sarebbe un fattore di chiarezza: ci farebbe aprire gli occhi sugli altri gareggianti, abusivamente travestiti da persone normali.