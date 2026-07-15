Quella volta che Di Battista annunciò la fine del mondo

Ogni anno va così: i cronisti non sanno bene cosa raccontare, gli opinionisti non sanno di conseguenza cosa commentare, il dibattito sulla legge elettorale non riesce a reggere da solo tutta la foliazione di politica interna e si finisce per rimpinzare pagine e pagine con voci di corridoio, scenari fantapolitici, castelli in aria congetturali, ipotetiche di secondo, terzo e quarto grado. Stampa balneare, insomma: una gloriosa tradizione nazionale, in continuità con la prima repubblica. Quanto a Dibba, bontà sua, è stato così cortese da annunciare che intende sciogliere la riserva solo dopo l’estate, dunque non minaccia di rovinarci il gioco di società. Niente di nuovo sotto il solleone, quindi. Poi però mi ricordo del mio profeta minore, il caro Massimo Bordin, e vado a rileggere un suo ispiratissimo versetto che risale al lontano giugno 2019: “La cosa incredibile è che seri editorialisti prendono sul serio il personaggio e valutano il suo ritorno come una importante variabile politica e lo trattano neanche fosse De Gaulle a Colombey les Deux Églises”. Il nostro veggente aggiungeva che un paese che dà peso al ritorno politico di Di Battista è, per questa sola ragione, un paese spacciato. Estate o Apocalisse, dunque? La seconda che hai detto.