I refusi vanno presi sul serio

In Toscana, il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria aveva invitato i direttori degli istituti a piazzare dei materassi sui pavimenti delle celle per accogliere i nuovi arrivati, con particolare riferimento al carcere straripante di Sollicciano. La nota ha fatto rizzare i capelli a chiunque avesse a cuore i diritti dei detenuti, e il diritto in generale. Contrordine: una nuova comunicazione fa sapere che la nota originaria suonava abominevole “causa refuso che ne ha determinato un’equivoca interpretazione”. Pedante come sono, ho ripescato il passo incriminato – “in via estrema, per quanto assolutamente provvisoria, la collocazione di brande o materassi a terra” – e l’ho dato in pasto all’intelligenza artificiale affinché, operando tutte le sottrazioni e sostituzioni cabalistiche del caso, mi aiutasse a capire quale fosse l’aleph manomesso. Ebbene, i refusi plausibili conducevano tutti a soluzioni insensate o altrettanto inumane. Alla fine, ho optato per questa: non erano brande e materassi, ma brandy e maritozzi. Non dubito che i detenuti apprezzeranno. Però, fatevelo dire, servirli a terra è antiigienico.