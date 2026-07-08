La politica si preoccupa di carcere, ma per tenerlo nell’invisibilità

Ebbene, a me sembra che la preoccupazione di mantenere il carcere nell’invisibilità, di allontanare lo sguardo indagatore dei possibili testimoni, di nascondere le quotidiane miserie delle prigioni dietro veli su veli di eufemismi, promesse, elusioni burocratiche, annunci di grandi progetti, rassicurazioni, minimizzazioni, diversioni e aperte menzogne tradisca una consapevolezza profonda. La prigione è il ritratto di Dorian Gray di ogni governo, di ogni comunità politica, di ogni società. E l’estate è il momento in cui il “buon sole” di fuori, alzando la temperatura dell’inferno di dentro, rende sempre più difficile tener tutto nascosto, tanto più che le celle straripanti faticano ad arginare la fiumana dei dannati. La lettera dei detenuti del carcere di Opera al presidente Mattarella, al ministro Nordio, al Dap e alla Camera penale di Milano porge all’Italia un ritratto dai lineamenti mostruosi. E’ ora di guardarlo.