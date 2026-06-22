Quel clan Murgia che non può fare a meno del clan Mari

Se proprio dobbiamo occuparci del cosiddetto “clan Murgia”, che sia almeno con cognizione di causa. E i clan, si sa, sono pertinenza dell’antropologia . Il sacrilegio del pullman aiuta a decifrare le strutture elementari della tribù letteraria italiana, un caso di scuola di quelle che Claude Lévi-Strauss chiamava “organizzazioni dualistiche”. Esse si hanno quando i membri della comunità “sono divisi in due parti che intrattengono tra loro complesse relazioni che vanno dall’ostilità dichiarata a una intimità strettissima, e nelle quali si trovano abitualmente associate diverse forme di rivalità e di cooperazione” (Le strutture elementari della parentela). Il clan Murgia, in altre parole, non può fare a meno del clan Mari , anche se ne è così agli antipodi da mettere in dubbio che i suoi membri facciano lo stesso mestiere. L’antenata totemica garantisce senz’altro benefici preziosi, generosa come una Potnia arcaica: il contatto con un pubblico reale, una parvenza di star system letterario, la possibilità di un ruolo politico-civile.

La sua eredità simbolica ha tuttavia una grossa lacuna: è praticamente un’autrice senza opera, che si è contornata a sua volta di autori di opere men che trascurabili. Le relazioni di reciprocità con il clan radunato intorno a Michele Mari (che rappresenta, al contrario, un’opera senza autore: quanti hanno dovuto votarsi a Google per vedere che faccia avesse, e se avesse i titoli per ironizzare sull’altrui bruttezza?) sono necessarie al clan Murgia per illudersi che ciò che fa abbia ancora un rapporto con la Literaten-Literatur, come la chiamano i tedeschi. Senza la compresenza di Mari nello stesso scuolabus, l’illusione verrebbe meno rovinosamente. Dunque, a conti fatti, Mari non è sacrificabile, per quanto grave sia la sua infrazione rituale. E gli anziani del villaggio editorial-festivaliero, che lo sanno bene, si trincerano da giorni in un pilatesco silenzio o in una salomonica equanimità. A ripensarci, è proprio vero che fa pagare a tutti la sua bruttezza. Ma non Michela Murgia: la società letteraria italiana, racchia come uno Strega.