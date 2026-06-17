Le memorabili parole di Carlo Ginzburg sui giudici e gli storici

Ogni complotto, scrive Ginzburg, “entra in un sistema di forze eterogenee e non prevedibili”, in cui “l’eterogenesi dei fini rispetto alle intenzioni iniziali è la regola”. Chi non ne tiene conto e scambia le intenzioni con i fatti, i proclami (spesso millantatori) con gli eventi, cade “in forme estreme di storiografia giudiziaria”. E poi c’è un’altra pagina memorabile, sulla fallibilità che affligge tanto il giudice quanto lo storico: “Errore e verità si implicano vicendevolmente come ombra e luce. Ora, non tutti gli errori hanno le stesse conseguenze. Esistono errori catastrofici, errori innocui, errori fecondi. Ma in ambito giudiziario quest’ultima possibilità non sussiste. L’errore giudiziario, anche quando è revocabile, si traduce sempre in una perdita secca per la giustizia”. Insomma – provo a riassumere sperando di non far troppa violenza al testo – a riscrivere la storia in tribunale per mezzo di fantasie cospiratorie non solo si sbaglia, ma si commette un errore del tutto infecondo. Sono ovvietà, precisa Ginzburg. Eppure, ascolta come mi fischiano forte le orecchie di Scarpinato.