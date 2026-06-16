Dal boicottaggio di Erri De Luca al patentino antifascista a Più libri più liberi. La stupidità sofogena

Ivan Illich la chiamava “controproduttività paradossale”. È la maledizione della società industriale. Superata una certa soglia di complessità, ogni attività pensata per ottenere un fine comincia a produrre l’opposto di ciò che persegue: l’informazione disorienta i cittadini, la scuola riproduce l’ignoranza, l’accelerazione della vita fa perdere tempo, i piani urbanistici generano caos, la medicina aggrava i sintomi o ne crea di nuovi. Ebbene, credo sia giunto il momento di affiancare alla nozione di malattia iatrogena, causata dai medici, quella di stupidità sofogena, ossia generata dagli intellettuali. Qualunque cosa s’intenda per intellettuale, su un requisito minimo possiamo esser tutti d’accordo: la sua funzione sociale – sia che ne faccia una missione (il divulgatore, l’engagé, il precettore civile) sia che la ottenga senza cercarla, come sottoprodotto di un’attività disinteressata – dovrebbe esser quella di socializzare l’intelligenza, disseminarla, moltiplicarla.