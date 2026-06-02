L'ebreo come "puntello dell’imperialismo"

Nella primavera del 1969, a Orléans, si sparse la voce secondo cui alcuni commercianti ebrei drogavano le ragazze nei camerini, le rapivano e le costringevano alla prostituzione. Un sociologo s’interessò al caso. Constatò che erano tornati a circolare certi stereotipi dell’antigiudaismo medievale, e che molti li attribuivano a un rigurgito fascista. Tutte cose che rimandavano al passato. Ma si era alla fine degli anni Sessanta, all’ombra della guerra dei Sei giorni, e il richiamo al passato non bastava: “Qui, beninteso, si pone il problema del futuro dell’antisemitismo”. E cosa si intravedeva, di questo futuro? “Ci si può domandare se i repressori di tutto ciò che poteva sorgere di antiebraico, così forti dopo la Seconda guerra mondiale, non si stiano affievolendo. Ci si può chiedere se una buona parte degli angeli-protettori dell’ebreo-vittima, che erano soprattutto i partiti e l’intellighenzia di sinistra, non si stiano mutando in arcangeli sospettosi, addirittura minacciosi verso l’ebreo-sionista.