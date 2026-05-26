La sinistra e l'israelizzazione della società

Questo fine settimana ho preso due piccioni con una fava, o meglio, ho imparato due parole nuove in un colpo solo (la fava era un post di Francesca Albanese). La prima parola – Ertzaintza – non ho idea di come si pronunci, ma è la polizia basca che ha accolto ruvidamente, diciamo così, gli attivisti della flotilla. La seconda era nel commento di Albanese al video dall’aeroporto di Bilbao: “Dobbiamo resistere alla israelizzazione delle nostre società”. Israelizzazione. La parola non è nuova, ma sta rapidamente cambiando di senso. Indicava – e a rigore indica ancora – l’integrazione delle minoranze, o degli stessi ebrei della diaspora, nello Stato e nella società israeliana. Da qualche tempo, e con più insistenza dopo l’11 settembre, vuol dire anche altro. Due titoli di giornale: “The Israelization of America” (Haaretz, 2003, all’alba della guerra in Iraq); “L’israélisation du monde (occidental)” (Le Monde, 2016, al tempo degli attentati dell’Isis).