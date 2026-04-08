Quella di Calamandrei, però, non era un’esortazione ai giovani magistrati: era un dito sulla piaga di un “assurdo psicologico”. Detta più grossolanamente: incarnare l’ossimoro della parte imparziale è così paradossale che solo con un senso di equilibrio fuori dal comune – squisito – si può tentare l’impresa. Pare improbabile che questa dote eccelsa sia posseduta da intere greggi di magistrati reclutati a concorso. Ma siccome Calamandrei qui sul Bi e il Ba lo si è citato tante volte, come pure Cordero sullo stesso argomento, stavolta mi gioco la carta Carnelutti: “Nell’ordinamento attuale del processo penale il pubblico ministero non è essenzialmente un accusatore; invece lo si concepisce, a differenza dal difensore, come un ragionatore imparziale; ma qui vi è un errore di costruzione della macchina, che anche per questo funziona male; del resto, nove volte su dieci, la logica delle cose trascina il pubblico ministero ad essere quello che deve essere: l’antagonista del difensore”. Nove volte su dieci: il decimo è quello da ricercare meticolosamente. Lo squisito, il pm sceltissimo.