Questo crea però una situazione inedita e pericolosa. A soffrirne sarà prima di tutto la giurisdizione, ma anche il paese nel suo complesso. Non potrà infatti svolgere ancora a lungo un ruolo di legittimazione del sistema politico chi di suo ha una legittimazione così stentata (poco più di metà del paese). Il nodo verrà al pettine, e conoscendo l’Italia non verrà reciso di netto, men che mai con fantomatiche svolte autoritarie. Si troverà probabilmente un modus vivendi tra autorità politiche e potere togato (come nella Prima Repubblica, ma a rapporti di forza invertiti), e al loro rappattumarsi farà comodo un sistema a carriere unite, un Csm correntocratico e una sostanziale regressione inquisitoria. A pagarne il prezzo saranno vittime sacrificabili – qualche Tortora, qualche Carnevale, qualche Contrada – e moltitudini di poveri cristi.