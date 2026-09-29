Un paese troppo cold

La grande svolta su Garlasco, come non si sapesse già che al gabbio ci sta uno per mancanza di prove; il ribaltamento (è il caso di dire) su David Rossi, come non fosse chiaro da sempre che nemmeno lui è caduto da una finestra per un “malore attivo” (sounds familiar?). Il terribile omicidio tribale calabro di Denis Bergamini, calciatore, che dopo 37 anni trova “un nuovo indagato”. Tralasceremo perché d’altra natura e d’altra portata altri due casi, Giulio Regeni perché non è un “cold” case, è fin troppo attuale, e ieri arrivava finalmente a sentenza. E Ustica, che invece è il cold case per eccellenza di tutti i doppi stati e di tutti i complotti veri e presunti, che ieri ha trovato il suo nuovo episodio. Un paese che sa vivere solo di nostalgie giudiziarie si merita la condanna all’ergastolo del Techetechetè processuale.