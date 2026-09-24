La “loro” Aetate

Che il rabbino Di Segni non abbia apprezzato la recente nota con cui il Vaticano ha ricordato i sessant’anni della Nostra Aetate non è così imprevedibile. Si è lamentato che Israele non sia nemmeno nominato, ma si legge invece che “Gesù è pienamente un uomo del suo tempo e del suo ambiente ebraico palestinese”. Di questi tempi, si chiede, sarà l’espressione giusta? Un ramoscello d’ulivo? Forse dovrebbero chiederselo anche in Vaticano, visto l’aria che tira in certe manifestazioni di preti interessati, potremmo dire, soltanto alla loro Aetate.