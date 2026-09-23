Il corteo dei "Preti contro il genocidio" sfila per Roma con la kefiah. La tappa finale è la sede di Leonardo

Intonando l'invocazione "Donaci la pace oh Signore" ed esponendo un sudario con scritti sopra i nomi di 330 bambini morti a Gaza e in Libano, ieri ha preso il via a Roma da Borgo Santo Spirito la marcia di un centinaio di membri della Rete "Preti contro il Genocidio". Il corteo, composto da sacerdoti provenienti dal Sudafrica, dalla Danimarca, dalla Spagna, dall'Italia e da altri paesi del mondo, ha visto protagonisti sacerdoti con ramoscelli d'ulivo in mano e qualcuno con una kefiah a scacchi neri e bianchi al collo. Tutti hanno indossato un bagde con i colori della bandiera palestinese, mentre altri hanno mostrato cartelli con la scritta "Cristo è morto a Gaza". Alla testa della 'processione' due vescovi, monsignor Giovanni Ricchiuti e Monsignor Christian Carlassare. "Offriamo questa preghiera – si sentiva dall'altoparlante che accompagna la marcia – per tutti i bambini morti dopo il cessate il fuoco, no alla paura, la giustizia illumini i leader delle nazioni perché abbiano il coraggio di abbandonare i progetti di morte". Dopo essersi fermato davanti alle ambasciate di Libano e Palestina, il corteo è terminato davanti alla sede di Leonardo, in piazza Monte Grappa.