Scendono in strada i "Preti contro il genocidio". Obiettivo: disarmare Israele

Roma. Oggi è il giorno della marcia dei “Preti contro il genocidio”, il corteo che a metà pomeriggio si snoderà lungo le vie di Roma, partendo dalla chiesa di Santo Spirito in Sassia, fermandosi davanti alle ambasciate di Libano e Palestina e terminando davanti alla sede di Leonardo, in piazza Monte Grappa. I partecipanti sfileranno dietro un enorme sudario che riporterà i nomi dei trecentonove bambini e bambine “uccisi dall’esercito israeliano a Gaza”. L’iniziativa segue quella di un anno fa, quando duecento sacerdoti si ritrovarono nella chiesa di Sant’Andrea al Quirinale per sottolineare la loro protesta contro “il genocidio del popolo palestinese”. Una rete dallo spirito “fortemente sinodale”, dicono i promotori (sinodalità si mette dappertutto, come il sale nella minestra). Non si trattava di una veglia di preghiera, ma era un invito alla politica a rompere gli indugi e il silenzio e a farsi sentire, naturalmente contro Israele. E’ sufficiente leggere il manifesto di questi presbiteri (ma ci sono anche vescovi e cardinali) “indignati” che non possono “tacere di fronte alla tragedia umanitaria della popolazione civile palestinese nella Striscia di Gaza e negli altri territori palestinesi occupati. Questa rete non nasce per fomentare odio o divisione, ma per dare voce unitaria alle tante iniziative personali che già esprimono denuncia e richiamo alla giustizia, nella fedeltà al Vangelo e alla Costituzione italiana”. Premettono subito di non essere antisemiti: “Nutriamo un profondo apprezzamento per la tradizione giudaica, dalla quale abbiamo ricevuto gli insegnamenti di Gesù e da cui ancora attingiamo grazia e sapienza. Per questo respingiamo ogni possibile accusa di antisemitismo sia nella definizione sia nella sostanza”. Nono possono essere tacciati di antisemitismo perché, scrivono, “le critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese non possono essere considerate antisemite”, come riconosce l’International Holocaust Remembrance Alliance. E poi, precisano, “non nutriamo alcun pregiudizio verso il popolo ebraico, anzi, riconosciamo in esso le nostre radici comuni. Al contrario denunciamo l’uso distorto del potere politico-militare e la strumentalizzazione del nome di Dio, proprio come fecero i profeti della tradizione ebraica contro i re iniqui del loro tempo”.