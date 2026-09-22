Invece in troppi, senza uno straccio di pezza d’appoggio, dieci giorni fa avevano messo nei titoli con sicumera la possibilità che oltre all’alcoltest Maldini fosse positivo a quello sugli stupefacenti. “Droga”, titolò qualche giornale con cannibalismo spiccio. Il suo avvocato ieri ha detto: “Decade qualsivoglia contestazione penale sotto tale aspetto tossicologico”. Qualche fesso pervicace ha commentato: “Eh ma l’incidente resta”. Il suo allenatore invece: “Avrei voluto vedere se si fosse chiamato Pisacane e non Maldini cosa sarebbe successo”. Titoli e articoli a parte, sarebbe bello se qualcuno, dal mondo dei giornali, chiedesse scusa a Daniel Maldini.