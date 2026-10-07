Giovanni Malagò e il carattere nazionale

Se il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti, come diceva Arrigo Sacchi, allora nel caso Malagò possiamo vedere disposti in maniera plastica tutti i nostri problemi con la rappresentanza. Com’è noto, il presidente della Figc era stato eletto nonostante un vizio di forma, che ha portato alla sua destituzione e sostituzione con un commissario federale, ossia il medesimo Malagò, in attesa di nuove elezioni presidenziali il cui candidato unico sarà sempre e solo Malagò.