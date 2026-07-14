La sterile polemica della pastasciutta antifascista

È poi emerso che si trattava della solita sterile polemica dovuta all’evenienza che ad Ascoli Piceno non so quale parrocchia nicchiasse sull’ospitare una tavolata di sinistra, sgomentando così chi è convinto che i partigiani abbiano liberato l’Italia a colpi di spaghettate. Intanto, pochi chilometri più in là, a San Benedetto del Tronto un sostenitore di Vannacci (nonché del suo barbiere, a giudicare dal taglio) aggrediva per strada un immigrato molesto, restando poi stupito che qualcuno protestasse contro il farsi giustizia da sé. A nessuno, però, è venuto in mente di tirargli un piatto di pastasciutta: lo rimpiangeremo, quando verremo picchiati noi.