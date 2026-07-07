Il patentino antifascista era inutile, ammette Più libri più liberi

A riguardo si era espressa la premier Giorgia Meloni , che ha parlato di “censura incompatibile con qualsiasi società democratica” in un post su X, ricevendo le simpatie di Roberto Vannacci, secondo cui la libertà di espressione non può essere soggetta a un patentino. Dall’altra c’è stata l’immancabile risposta dell’opposizione, stavolta nei panni di Giuseppe Conte, che ha parlato di una “polemica domenicale surreale” a fronte invece "di tematiche più urgenti delle quali il governo dovrebbe occuparsi".

Alla fine, a fare un passo indietro è stata Più Libri Più Liberi. “Nei prossimi giorni esamineremo le domande pervenute e individueremo quali accogliere in base allo spazio disponibile: criterio fondamentale sarà la coerenza del progetto editoriale e imprenditoriale con le finalità della manifestazione, nata per dare visibilità e sostenere la crescita della piccola e media editoria italiana”, si legge nel comunicato ufficiale. Per il momento, le polemiche sono sospese, o quantomeno rimandate.