Se gli artisti devono esporsi, allora facciano come Joyce

Non passa giorno senza che sui giornali sorga un artista che rilascia dichiarazioni per lanciare il proprio prodotto esprimendosi in favore dell’impegno politico disinteressato. Prendiamo il Corriere, che è il metronomo della borghesia. Ieri il sommario dell’intervista a Francesca Michielin culminava in un bel: “Gli artisti devono esporsi”. Ieri l’altro il titolo dell’intervista a Ramin Bahrami era, indovinate? “Gli artisti devono schierarsi”. Non so se valga la pena di continuare a sfogliare gli arretrati, ma di certo, senza sfera di cristallo, è facile prevedere che nei prossimi giorni lo stesso concetto verrà espresso di riffa o di raffa, se non da una cantautrice veneta o da un pianista iraniano, da uno scultore molisano o da una madrigalista costaricense. Il fatto che tutti gli artisti indifferentemente pongano l’accento sul dovere di esporsi implica in realtà l’esatto contrario, ossia che gli artisti temono di esporsi: pronunciare certe spavalde parole chiave è il modo più sicuro per restare allineati e coperti.