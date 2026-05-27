La lezione diseducativa del docente di Parma che non denuncia i suoi aggressori

Trovo molto educativo l’atteggiamento del docente che ha deciso di non denunciare gli alunni dai quali è stato aggredito, pur di non risultare diseducativo. In un’intervista al Corriere, il docente se la prende non tanto con i teppisti quanto col ministro dell’istruzione, il quale pure non è intervenuto nella baruffa, almeno a giudicare dal video che gli stessi alunni hanno con tanta solerzia girato e diffuso; eppure dalla ricostruzione del docente pare sia colpa di Valditara, il quale sarebbe “incompetente” per aver detto anni fa, parlando a braccio a margine di un analogo episodio di bullismo verso insegnanti, che “l’umiliazione è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità”.