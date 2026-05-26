Scuola contro spiaggia, un dibattito che racconta il paese

Inoltre, è bene specificare che l’iniziativa emiliano-romagnola non comporta un anticipo delle lezioni, non sia mai, ma soltanto attività sportive, ludiche, creative e d’intrattenimento; è una sorta di approccio omeopatico volto a irretire i bambini, attraendoli all’interno delle mura scolastiche con la promessa che non impareranno nulla ma si divertiranno. Infatti, a preoccuparsi sono stati gli albergatori, i ristoratori, i bagnini. In Italia la scuola fa concorrenza al turismo, e questa è la seconda cosa.