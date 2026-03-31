Ricordo come, una trentina d’anni fa, un bambino francese di tre anni avesse riscosso un insperato e inconsapevole successo come cantautore quando i suoi genitori avevano remixato e diffuso il videoclip di un brano intitolato Dur dur d’être bébé (“è dura essere poppanti”). Si chiamava Jordy e adesso nessuno sa che fine abbia fatto: ha abbandonato le scene su cui era stato forzatamente indotto, ha profili social privati particolarmente scarni, non dispensa ospitate in cui esprima nostalgia per la visibilità e il successo di quando era piccolissimo. Precocemente esposto alla fama, Jordy ne ha fatto tesoro comprendendo che è meglio evitarla e crescendo come un adulto normale, a differenza di tutti i suoi coetanei che cercano di compensare un’infanzia nell’ombra facendosi notare sui social come se fossero eserciti di vip in perenne assetto da guerra. Forse la ditta che ha prodotto il kit di legno per influencer ha la vista lunga: è meglio far giocare i bambini ai social network quando hanno tre anni così, quando diventano più grandicelli, possono pensare alle cose serie e agli affari propri.