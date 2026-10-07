Il raid dei ragazzini in minicar: grave l'attore Daniele Iacopini

Ragazzini in minicar che passano e prendono a calci o spingono dai finestrini passanti a piedi o in scooter. L'ultima vittima è l'attore di Suburra Davide Iacopini che da diverse ore si trova ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma, in prognosi riservata, dopo aver subito un'aggressione a Monteverde Vecchio mentre si trovava a bordo di un monopattino.

Secondo quanto ricostruito nelle ultime ore, l'uomo sarebbe stato avvicinato da una minicar con due persone a bordo. Uno dei due avrebbe sferrato un calcio contro l'attore, facendolo sbattere contro un'auto in sosta e provocandogli un violento trauma cranico . I soccorsi lo hanno trovato a terra incosciente.

A bordo della minicar, secondo quanto riferito da un testimone, ci sarebbero stati due ragazzini, che potrebbero essere minorenni. Dopo l'aggressione sarebbero tornati indietro per recuperare una scarpa persa durante la fuga. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere per identificare i due giovani e chiarire la dinamica.