L’ombra di Alemanno e di Vannacci sul centrodestra capitolino

Meno esposto dell’europarlamentare, che ormai segue la strategia della provocazione continua per permanere sotto i riflettori e continuare così ad abbronzarsi mediaticamente, Alemanno in questi ultimi mesi si è mosso in lungo e in largo per l’Italia, organizzando, attirando ex militanti e imprenditori, dirigenti politici e simpatizzanti. Terminale di un crescente interesse, non c’è alcun dubbio che la destra sociale di Alemanno sia divenuta l’infrastruttura portante di un partito altrimenti alle prese con non poche turbolenze interne e di cui a oggi è senza dubbio alcuno l’anima più organizzata e forte. E si tratta di un’anima che pur operativa in Veneto, in Lombardia, in Toscana e in varie altre regioni italiane, ha il proprio cuore a Roma. A Roma infatti la piattaforma della destra sociale rappresenta l’humus che accomuna praticamente tutte le destre partitiche, da quella di FdI alla Lega arrivando appunto a Futuro Nazionale. Senza contare che la traiettoria politica di Alemanno, unico sindaco di destra della storia recente della Capitale, si è intersecata con quella di moltissimi esponenti politici oggi figure di rilievo dei partiti del centrodestra.