Perché a Roma mancano le metro

L’attuale confronto, è noto, è impietoso. A Roma, uno dei comuni più grandi d’Europa, ci sono soltanto 59,4 chilometri di metropolitana, meno della metà dei 96,8 di Milano (che è 7 volte più piccola), o dei 294 di Madrid (che di Roma è la metà), dei 226 di Parigi o degli inarrivabili 405 chilometri di Londra. Un gap infrastrutturale noto al quale la giunta guidata da Roberto Gualtieri spera di riuscire a mettere mano seguendo le intenzioni programmatiche indicate nel Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile. Il documento prevede nello scenario di piano, e cioè da qui al 2030, il completamento della metro C fino a Farnesina, la realizzazione della metro D da Talenti all’Eur passando per il centro e Trastevere, lo sfioccamento della linea A dopo Battistini, con quattro fermate tra Primavalle, Torrevecchia e Monte Mario, quello della B in entrambe le direzioni: verso est fino a Casal Monastero, a nord fino a Colle salario. Infine, la trasformazione delle ferrovie urbane Roma-Lido e Roma-Montebello (fino al cimitero di Prima Porta per intenderci) in metropolitane: le linee E ed F.

