Abel Ferrara che legge poesie, la prima di Zingaretti e le colazioni da Anna Aliprandi Marzotto

Abel Ferrara arriva alla Galleria Corsini in via della Lungara per leggere le belle poesie di Gabriele Tinti ispirate a Il Supplizio di Prometeo di Salvator Rosa. Da’ voce al titano, la cui lotta è contro la forza misteriosa della natura, “ma l’unica lotta odierna – ci dice il regista in total black come le sneakers e il suo animo – è contro Putin perché è un demone”. È diventato, invece, “Il Re” Luca Zingaretti nell’omonimo prison drama di Sky con Barbora Bobulova e Anna Bonaiuto, sovrano assoluto di una struttura in cui le leggi dello stato non valgono, un po’ come al Corviale, a Tor Bella Monaca o al Laurentino 38, ma quella, purtroppo, non è fiction.