Dopo la giunta, Gualtieri si dovrà occupare della macchina comunale: valzer di dirigenti

Per alcuni degli alti funzionari è già pronta una proroga, altri saranno sostituiti. In ballo, quasi 30 posti

Se il rebus giunta sta occupando i giorni del neo sindaco Roberto Gualtieri, c’è un secondo puzzle che, rapidamente, dovrà essere ricomposto: quello della squadra dei dirigenti apicali del Campidoglio. Virginia Raggi e i suoi hanno fatto un’infornata di dirigenti dalla Toscana, Livorno e Arezzo. Gualtieri, appena insediato, ha varato un’ordinanza con cui proroga alcuni di questi alti funzionari fino al 30 novembre: sono 28 funzionari, 21 facenti capo a 16 strutture centrali del Campidoglio e 7 dirigenti di diverse aree tecniche di 6 Municipi. Nell’elenco manca il segretario generale, Pietro Paolo Mileti. Per legge, Mileti rimane in carica almeno 60 giorni dopo l’elezione di Gualtieri che ha 120 giorni dalla data di insediamento per decidere se mantenerlo o trovarne un altro.