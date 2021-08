Latino no, grazie

Più passano le settimane e più risulta complicato capire i toni (e in parte l’utilità) del motu proprio Traditionis custodes con cui il Papa limita la celebrazione della messa secondo il rito antico (la cosiddetta “messa in latino”). Del documento si è scritto in abbondanza, così come delle misure severe in esso contenute. Qualcuno, e non del tutto a torto, ha parlato di repressione. Il fatto è che a distanza di tempo, l’applicazione risulta assai soft. Molti vescovi diocesani, anche tra quelli annoverati nel gruppo dei “progressisti”, si sono presi del tempo prima di stabilire come applicare il motu proprio a casa loro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE