Zingaretti arruola cacciatori per contenere i cinghiali della Raggi

Qualche tempo fa qualcuno li ha immortalati in una foto a piazza della Balduina persino più educati dei loro concittadini umani, mentre, con prudenza, attraversavano sulle strisce pedonali. Chi vive vicino all’Insugherata e altri parchi di Roma si è quasi abituato alla loro presenza. Non si tira neanche più fuori lo smartphone per registrare un evento ormai sin troppo noto. Quella dei cinghiali, comunque, è una processione puzzolente. Di cassonetto in cassonetto a mangiare tutto quello che non c’entra più e che, quindi, finisce per terra. Qualche tempo fa l’assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato lanciò l’allarme: “Il Covid ci ha insegnato che la promiscuità tra uomini e animali va trattata con grande prudenza”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE