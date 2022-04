"Nessuno è buono", non solo tra gli uomini ma anche tra i cani

Lo dice anche Gesù nel Vangelo. E vale per tutti. Anche per i lagotti romagnoli, nonostante siano romagnoli, simpatici e cercatori di tartufi

“Nessuno è buono”. L’ho sempre saputo, leggo il Vangelo da sempre. Ma pensavo che la frase di Gesù fosse da riferire soltanto agli uomini. Errore. “Nessuno è buono” si può e si deve dire anche dei cani. Senza eccezioni di razza, come ho scoperto sulla mia pelle. Ad esempio ero un sostenitore del lagotto romagnolo: perché romagnolo, perché cercatore di tartufi, perché di aspetto simpatico, perché di carattere non aggressivo. Altro errore. In Toscana ho incontrato un lagotto feroce o meglio, un lagotto feroce ha incontrato il mio polpaccio, penetrando coi denti, per ben due volte, attraverso calze (spesse) e calzoni (velluto a coste). Non trattandosi di un pitbull la scena è stata leggermente divertente, e altamente istruttiva. Adesso lo so: nessun cane è buono.