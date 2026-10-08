Meloni "la Ciociara": "Dal Pd mi chiamano 'ciociara' per insultarmi. Ma è terra di santi, papi e condottieri"

"Quindi, per questi signori, essere 'ciociari' è una vergogna e se lo dici a qualcuno equivale a insultarlo", aggiunge Meloni. "Non solo: è addirittura un termine che non va pronunciato in un luogo istituzionale. Mi spiace per loro, ma io non la penso così – attacca–. E sono orgogliosa di essere definita ciociara. Perché la Ciociaria è uno dei territori più belli, antichi e straordinari della nostra Italia". In difesa della Ciociaria, la premier sferra un lungo elenco di tutto ciò che ha a che fare con quest'area. "Terra di Papi e condottieri, di Santi e artisti, di letterati e poeti. Cicerone, Caio Mario, Bonifacio VIII, San Tommaso d’Aquino, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Nino Manfredi e tanti altri uomini e donne che nel corso del tempo hanno fatto la nostra storia". Per poi ritornare sul centrosinistra "Si riempiono la bocca di popolo, rispetto e coesione. Ma poi insultano, in un colpo solo, quasi mezzo milione di italiani definendoli inferiori, ignoranti, cittadini di serie B. Ma a essere ignoranti sono solo loro. Viva la Ciociaria!".