Vannacci: “Camera o Senato? Mi hanno eletto a Bruxelles. Il sindaco di Roma? Mestiere troppo difficile”

Il Futuro è nazionale ma il seggio è in Europa. Vannacci potrebbe restare europarlamentare. Lo dice al Foglio. Generale, si candiderà alla Camera o al Senato? “Non lo so… ultimo dei problemi”. Pensa di restare a Bruxelles? “Sono stato eletto per prestare il mio servizio in Europa”. Ancora, pensa di fare il sindaco di Roma? “Sinceramente no: fare il sindaco è uno degli incarichi più difficili. Un sindaco fa, realizza, produce, si scontra con la realtà media, deve sporcarsi le mani… Da un certo punto di vista mi attira, ma non mi ritengo all’altezza professionalmente di poterlo eseguire con la richiesta competenza e conoscenza. Un capo di partito è similare al comandante di una nave, un sindaco è il direttore di macchine”.