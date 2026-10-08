Politica"Sto in Europa"
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Vannacci: “Camera o Senato? Mi hanno eletto a Bruxelles. Il sindaco di Roma? Mestiere troppo difficile”
“Sono stato eletto per prestare il mio servizio in Europa”, dice l'ex generale che allontana anche le indiscrezioni che lo vorrebbero in corsa per il Campidoglio: "Il comandante ha la visione, imposta la strategia, valida il piano, motiva, prepara e sprona il personale. Il sindaco deve far funzionare la macchina"
8 OTT 26
Il Futuro è nazionale ma il seggio è in Europa. Vannacci potrebbe restare europarlamentare. Lo dice al Foglio. Generale, si candiderà alla Camera o al Senato? “Non lo so… ultimo dei problemi”. Pensa di restare a Bruxelles? “Sono stato eletto per prestare il mio servizio in Europa”. Ancora, pensa di fare il sindaco di Roma? “Sinceramente no: fare il sindaco è uno degli incarichi più difficili. Un sindaco fa, realizza, produce, si scontra con la realtà media, deve sporcarsi le mani… Da un certo punto di vista mi attira, ma non mi ritengo all’altezza professionalmente di poterlo eseguire con la richiesta competenza e conoscenza. Un capo di partito è similare al comandante di una nave, un sindaco è il direttore di macchine”.
E Vannacci fa il capo: “Il comandante ha la visione, imposta la strategia, valida il piano, motiva, prepara e sprona il personale. Il sindaco deve far funzionare la macchina, ne deve conoscere le viti e le valvole, altrimenti tutto si ferma”. Stop.
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Carmelo Caruso, giornalista a Palermo, Milano, Roma. Ha iniziato a La Repubblica. Oggi lavora al Foglio