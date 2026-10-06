Sangiuliano chiama a testimoniare Ranucci, A.Meloni e Giuli al processo contro Maria Rosaria Boccia

“Sigfrido è nel mio cerchio magico”, dice e ripete Maria Rosaria Boccia. “Sigfrido è nel mio cuore, e come tutte le persone ‘del cerchio’ anche lui, per me, rasenta la perfezione”. Addirittura. "Dovreste smettere di invadere la sua sfera privata”

Oltre a Ranucci, la difesa di Sangiuliano ha chiamato come teste anche la presidente di FdI e sorella della premier Arianna Meloni, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e l’ad della Rai Giampaolo Rossi. I legali dell’ex ministro hanno già annunciato che chiederanno le porte chiuse per le audizioni. Insomma, uno scandalo iniziato su social e giornali, sembra destinato, almeno questa volta, a restare a riparo da taccuini e fotografi. Ai testimoni illustri intanto non resta che attendere di essere chiamati, e di scoprire a che titolo.